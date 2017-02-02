00:02 | БОКС — Профессиональный

Результат допинг-пробы B Поветкина будет известен 2 февраля

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Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что результат допинг-пробы B боксера Александра Поветкина станет известен в четверг. Изначально процедура вскрытия была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе, однако позднее стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что вскрытие допинг-пробы "Б" Поветкина перенесено на 1 февраля.

"Завтра во второй половине дня будем знать", – цитирует ТАСС Рябинского.

Напомним, что 17 декабря был сорван поединок Поветкина за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна из-за положительной пробы на остарин. Впоследствии Рябинский заявил, что следующая проба, взятая 13 декабря, наличия запрещенных препаратов не выявила.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3990309

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КОММЕНТАРИИ (1)
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