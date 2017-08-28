Реванш Пакиао – Хорн под угрозой срыва

Сопромоутер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе австралийца Джеффа Хорна Дин Лонерган утверждает, что бой-реванш его клиента против филиппинца Мэнни Пакиао находится под угрозой срыва. Также рассматривается возможность того, что ответный поединок состоится, но будет перенесен на 2018 год.

Напомним, первый бой между Пакиао и Хорном также состоялся в Брисбене. Поединок в июле этого года завершился победой австралийца по очкам.

– Пакиао согласился провести реванш 12 ноября, – цитирует Fightnews Лонергана. – Когда Боб Арум (промоутер Пакиао, сопромоутер Хорна. – Прим. "СЭ") узнал из филиппинской прессы, что в Маниле также претендуют на проведение боя, он дал Пакиао время до 26 августа, чтобы тот заявил, что местом поединка будет Брисбен. Пакиао еще предстоит подтвердить дату и место боя. Пока как таковой реванш находится под угрозой.

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