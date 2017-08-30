Реванш Пакиао - Хорн может состояться в 2018 году

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы филиппинца Мэнни Пакиао, сообщил, что его клиент может провести бой-реванш с чемпионом мира по версии WBO австралийцем Джеффом Хорном в следующем году. Ранее сообщалось, что поединок должен состояться в ноябре этого года в Брисбене.

- Мэнни еще не определился, когда лучше организовать бой - в этом году или в следующем, - цитирует Boxingscene Арума. - Если решит перенести бой на 2018-й, мы найдем для Хорна подходящего соперника.

Напомним, первый бой между Пакиао и Хорном также состоялся в Брисбене. Поединок в июле этого года завершился победой австралийца по очкам.

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