Реванш между Ковалевым и Уордом может состояться весной

Бой-реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом может состояться весной 2017 года, информирует ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию Main Events, представляющей интересы Ковалева.

Поединок прошел в Лас-Вегасе утром в воскресенье по московскому времени и закончился победой американца единогласным решением судей - 114:113, 114:113, 114:113. По итогам боя Ковалев потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг. В контракте на бой был прописан пункт о реванше в случае поражения Ковалева.

После этого поединка на счету Ковалева 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.