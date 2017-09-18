Реванш между Головкиным и Альваресом пройдет не раньше мая 2018 года

Мексиканец Сауль Альварес заявил, что больше не планирует выступать до конца года. Он добавил, что, если реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным состоится, он пройдет не раньше мая 2018 года.

Напомним, поединок за чемпионские титулы по версиям WBA, IBF и WBC между Головкиным и Альваресом завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114. После поединка оба спортсмена заявили о желании провести реванш.

– Я буду отдыхать до конца года, возможно, если реванш состоится, то это будет май или сентябрь следующего года, – приводит sports.kz слова Альвареса. – Не знаю, когда это точно произойдет, но однозначно могу сказать только то, что настала эра Канело.

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Альварес Головкину не по зубам // Яркие моменты боя Головкин - Альварес