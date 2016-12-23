Реванш боя Ковалева с Уордом может пройти в Калифорнии или России

Представитель российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува сообщила, что в январе начнет переговоры о проведении реванша своего клиента с Андре Уордом. 19 ноября Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

- Мы планируем начать переговоры с Roc Nation в первых числах января, - цитирует "Р-Спорт" Дуву. - Сейчас их компания находится в отпуске до конца месяца. Очевидно, что до начала переговоров сложно оценить возможные даты боя, это же касается и места проведения. Однако наш контракт подразумевает Калифорнию или Россию как возможные опции.