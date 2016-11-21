23:13 | БОКС — Профессиональный

Рефери - про бой Ковалев - Уорд: " Думал, что Сергей победил"

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Рефери Роберт Берд, обслуживавший бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, отметил, что поединок был очень сложный, но он отдал бы победу россиянину, а не американцу. После матча сам Берд получил много критики в свой адрес за то, что не снимал очки с Уорда за удерживание противника. Американец в итоге единогласным решением судей победил и стал чемпионом по трем версиям. Результат вызвал массу негодования со стороны всего боксерского сообщества.

– Если бы судьи не облажались, никто бы и не вспомнил рефери, – цитирует Берда ringtv.com. – Я сделал все, что мог. Это был очень сложный поединок для рефери и для выставления счета. Однако я думал, что Ковалев победил.


 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо зол!

Судейко. Думал он. Ты тоже был в доле. Там нужно было как минимум одно очко снимать за кривые клинчи и ныряние подмышку Ковалеву ,а ты слепошарый даже устного замечания не делал.

23:55

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