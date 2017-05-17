Рассмотрение дела Тайсона Фьюри откладывается на шесть месяцев

Возвращение на ринг британца Тайсона Фьюри может быть отложено из-за задержки в рассмотрении его дела Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD). Слушания были отложены до октября, что вызвало возмущения промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена.

– Это возмутительно, – цитирует Daily Mail Уоррена, который надеялся на возвращение Фьюри на ринг 8 июля. – Тайсону не дают зарабатывать на жизнь и вернуть чемпионские титулы, хотя он не был осужден. Правительство должно вмешаться, я считаю. Пусть UKAD предъявит доказательства виновности Фьюри. Или пусть он вернется на ринг. Вместо этого они тянут время.

Напомним, Фьюри был отстранен временно из-за обнаружения в его допинг-пробе следов стероидов. Однако слушания были приостановлены из-за конфликта интересов одного из участников расследования.