Рамзан Кадыров: "Трудно назвать поединок Мейвезер - Макгрегор спортом в чистом виде"

Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров после боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором отметил, что американец наглядно продемонстрировал, как можно артистично одолевать своего соперника. Поединок завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Флойд Мейвезер-младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор МакГрегор повержен. Мейвезер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале.

Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде. Высокие гонорары требовали и выполнения определенных условий шоу. Мейвезеру и МакГрегору это в определённой степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться.

Еще раз хочу подчеркнуть, что Мейвезер великий мастер, который достойно провел поединок и достойно победил. Поздравляем и желаем всего хорошего!", - написал Кадыров на своей странице в Инстаграме.