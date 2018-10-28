Рамзан Кадыров: "Проведение боя Мейвезер - Нурмагомедов в России невозможно"

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что не видит возможности проведения в России боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и боксером Флойдом Мейвезером. По его словам, для организации поединка необходимо 200-250 миллионов долларов.

- На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчетам и пониманию, провести невозможно, - приводит ТАСС слова Кадырова. - Мэйвезер - самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. И Хабиб тоже один из лучших бойцов в своем направлении. Для приезда Мэйвезера в Россию и проведения боя нужно минимум 200-250 млн долларов, такие деньги у нас еще не выплачиваются.

Кроме того, Кадыров считает, что Хабиб не согласится на такой бой по правилам бокса.

- Я не думаю, что Хабиб с ним будет боксировать, - заявил Кадыров. - Хабиб не проиграл еще ни разу, зачем ему этот проигрыш, в моем понимании это реклама.