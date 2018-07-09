Рахим Чахкиев: "В бое Гассиев - Усик нет заведомо явного лидера"

Чемпион Олимпиады-2008 в Пекине Рахим Чахкиев поделился мнением о бое Александра Усика против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, который состоится 21 июля в Москве, СК "Олимпийский"

- Сложно сказать, кто на самом деле одержит победу в этом бою. Примерно шансы равны,50 на 50. В боксе все бывает. Этим он и интересен. У обоих соперников отличные бойцовские качества. Гассиев обладает мощным ударом с обеих рук, хорошо работает по корпусу, и нужно отметить его превосходную защиту. Он молод, силен, прекрасно понимает, что за ним армия болельщиков – это сильная мотивация. Усик обладает опытом олимпийского бокса, это большой плюс в карму. Неспроста его считают фаворитом. Но все же профессиональный бокс – это другой спорт, и тут другие риски. Считаю большим преимуществом Александра его длинные руки и рост. К тому же он быстр, подвижен на ногах, разнообразен в атаках, в отличие от того же Дортикоса. А значит, априори, сложнее. У него тоже большая армия болельщиков и сильная мотивация. Это очень интересное противостояние для знатоков бокса. Бой конкурентный, и нет заведомо явного лидера. Очень здорово, что бой пройдет у нас в России в Москве. Это очередной повод привлечь к нашему виду спорта внимание, чтоб молодежь потянулась в его ряды. Очень не хотелось бы, чтоб из-за этого события люди вступали в полемику на национальной почве, ведь спорт это в первую очередь посол мира, дружбы и добра. Давайте болеть за красоту бокса, за триумф воли и победы. (Пресс-служба Федерации бокса России)