Рахим Чахкиев: "Победа над Дортикосом будет для Кудряшова сродни подвигу"

Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев высказал мнение, что Дмитрия Кудряшова ждет очень тяжелый четвертьфинальный бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с кубинцем Юниером Дортикосом. Чахкиев подчеркнул, что победа Кудряшова станет сродни подвигу.

– Для Дмитрия это будет тяжелый бой, тяжелая проверка, – цитирует ТАСС Чахкиева. – Это не будет легкой прогулкой для него, и, если он выиграет, то совершит большой подвиг, преодолев себя. Кубинец является сложным оппонентом, поэтому Дмитрию будет тяжело. Солидарен с Денисом Лебедевым, который писал, что Дмитрию нужно выдержать первые раунды, посмотреть, что предложит соперник, сделать тактические выводы. У каждого есть свои козыри, каждый готов их грамотно применить; если Дмитрий подойдет к бою в правильном физическом и психологическом состоянии, он сможет это сделать.

Кудряшов правильно говорил, что самым главным соперником для него является он сам. Каждый боксер знает свои ошибки и минусы, нужно преодолевать себя, совершенствоваться. Мы верим в него, поддерживаем его, я обязательно буду смотреть бой. Желаю Дмитрию победы.