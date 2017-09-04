Пулев подтвердил, что бой с Джошуа пройдет 28 октября в Кардиффе

Обязательный претендент на титул IBF болгарин Курбат Пулев в своем Фейсбуке сообщил, что его бой с чемпионом мира по версиям IBF, IBO и WBA (Super) британцем Энтони Джошуа пройдет 28 октября. Поединок состоится в Кардиффе.

- Моя подготовка очень интенсивна, несмотря на, что осталось мало времени, - написал Пулев, указав дату и место проведения боя. - Когда выйду на ринг, я буду полностью готов. У него не будет ни одного шанса против меня. Джошуа - опасный соперник, но его стиль идеально подходит мне.

Напомним, 27-летний Джошуа (19 побед нокаутом в 19 поединках) завоевал чемпионские пояса, победив украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. IBF разрешила британцу провести реванш с Кличко до 2 декабря, но тот объявил о завершении карьеры. Таким образом, следующим претендентом на титул IBF стал Пулев (25 побед, 13 – нокаутом, 1 поражение).