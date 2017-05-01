Промоутеры Пакиао ведут переговоры о бое в России

Промоутеры филиппинца Мэнни Пакиао ведут переговоры о проведении боя в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу промоутерской компании Top Rank Боба Арума. Ближайший поединок у него запланирован на 2 июля в Брисбене. Они сразятся с Джеффом Хорном за титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 66,68 кг.

- Мэнни 2 июля проведет бой в Австралии. Но я говорил с промоутером Германом Титовым о возможности проведения поединка в России. Мы посмотрим, что из этого может получиться, - цитирует ТАСС Пакиао.