Промоутер Усика: "Все выше вероятность, что бой с Гассиевым не состоится"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что бой против россиянина Мурата Гассиева может не состояться 21 июля в Москве.

- По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии, - цитирует промоутера Tribuna.com. - Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая. Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии.

Ранее другой представитель Усика Эгис Климас сообщил, что российская сторона не обеспечивает в должной мере организацию поединка, что может привести к его отмене.