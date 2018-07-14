10:47 | Бокс — Профессиональный

Промоутер Усика: "Все выше вероятность, что бой с Гассиевым не состоится"


Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что бой против россиянина Мурата Гассиева может не состояться 21 июля в Москве.

- По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии, - цитирует промоутера Tribuna.com. - Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая. Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассивеым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии.

Ранее другой представитель Усика Эгис Климас сообщил, что российская сторона не обеспечивает в должной мере организацию поединка, что может привести к его отмене.

 

 

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/boxing/1065217172.html

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