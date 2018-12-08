Промоутер Усика: "Не могу сказать, что бой с Лебедевым на повестке дня"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк - о вероятности проведения боя против Дениса Лебедева. Усик - чемпион мира в первом тяжелом весе.

- WBA выдвигает кандидатуру Лебедева на бой против Усика. Есть ли в этом поединке смысл? Насколько это реально?

– Мы же не просто хотим узнать, кто победит, верно? Это профессиональный бокс. Здесь необходимы источники финансирования. Мы берем и просто делаем маркетинговый анализ: что мы можем получить из этого боя? Раз. Каким странам этот бой интересен? Украине? Да, интересен. России? Тоже интересен. Германии? Вряд ли. Британии? Австралии? США? Мексике? Интересен только двум странам, которые не могут похвастать самыми большими бюджетами на боксерском ринге, - цитирует Красюка Tribuna.com. - Два. Если мы берем три традиционных источника дохода: телевидение, рекламные контракты и билеты, то маловероятно, что без привлечения альтернативных источников дохода можно будет собрать бюджет для организации этого поединка. Есть требования по гонорару от одного и второго боксера. Есть объективные технические требования, есть требования телевизионные. Бюджет немаленький. Сможем мы его наполнить? Маловероятно. Нужен кто-то, кто это профинансирует. Если таких источников мы не находим, то объективно мы принимаем чисто управленческое прагматичное решение: кому это надо? Это понимаем не только мы. Команда Лебедева точно так же это понимает. Вот такой анализ. Наверное, нельзя такой поединок назвать невероятным. Но сказать, что это прямо на повестке дня, не могу.