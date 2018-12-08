Промоутер Усика: "Мы рассматриваем Уорда как один из вариантов"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сказал, что бой с Андре Уордом не исключен. Усик - чемпион мира в первом тяжелом весе.

- Из лагеря Андре Уорда начали появляться намеки, что он готов вернуться и попробовать себя в крузервейте, чтобы встретиться с Усиком. Насколько высока вероятность такого боя?

– Очень тонкий лед с Андре Уордом, мы рассматриваем его как один из вариантов. Это супербой для Усика, для Уорда и для бокса в целом. Американский рынок проглотит это как один из топовых поединков года. И Уорд, и его команда это тоже понимают. Но одно дело понимать, а другое – всерьез к этому относиться, - цитирует Красюка Tribuna.com. - Мы не делаем ставку на то, что следующий поединок Усика должен быть с Уордом. Но и не отбрасываем эту альтернативу. Даст Бог, и мы сможем сложить все пазлы так, чтобы остались и овцы целы, и волки сыты, чтобы были учтены интересы всех сторон. Это было бы историческое событие. Одно из исторических событий в карьере Усика.