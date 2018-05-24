Промоутер Усика: "Идеально было бы провести бой с Гассиевым в Киеве"

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, назвал Киев идеальным местом для проведения финального боя WBSS между его подопечным и Муратом Гассиевым.

"Для нас лучше всего было бы провести бой на стадионе "Олимпийский" в Киеве 21 или 28 июля. Решит ли так Суперсерия? Честно говоря, я на это не особо надеюсь. Сейчас мы ждем от них конкретики. Какое они выберут место - не так важно. Для боксера главное просто чтобы были дата и место. Если это будет Джидда - это одна подготовка, если Лос-Анджелес - совершенно другой формат работы". Что если WBSS выберет Москву? Будем действовать шаг за шагом. Вначале пусть выберут, а дальше мы будем разрабатывать наш план действий. Говорить о чем-то более конкретном пока рано", - сказал Красюк. (Михаил ПОТАПОВ)