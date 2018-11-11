Промоутер Усика: "Если Андре Уорд вернется в крузервейт, можно крепко задуматься"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о будущем сопернике украинца. По его словам, им может стать Андре Уорд.

Накануне украинец нокаутировал британца Тони Белью и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

- По моим запискам в восьмом раунде Усик проигрывал. За Усиком было 3 раунда, за Белью – 4, это подтвердили и судьи, - цитирует Красюка Tribuna.com. - Если посмотреть все бои Усика, он никогда не газует с первого раунда, раскачивается, долго запрягает, а потом впрягается. Белью подсел физически и пришло время нокаута. То, что делал Белью – то же, что и Тайсон Фьюри делал в бою с Кличко. Усик наносил много ударов, но был мизерный процент попаданий, это очень раздражало. В следующем году Усика в Украине мы точно не увидим. На следующий год в планах 2 боя. Или в Англии и в США, либо оба в Англии. Если Андре Уорд вернется в крузервейт, можно крепко задуматься.