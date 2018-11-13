Промоутер Усика: "Александр не планирует биться с Лебедевым"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что возможность поединка с россиянином Денисом Лебедевым не рассматривается.

- Сейчас, наверняка, организации будут более серьезно приставать по поводу обязательной защиты. Лебедева отсрочили...

– Лебедев сейчас дерется в Монако. Полетим, наверное, посмотрим.

- Он тоже одна из опций?

– Лебедев? Нет.

- Даже если он будет обязательным претендентом?

– Он же в крузервейте. Дело в том, что у WBA есть определенное количество чемпионов, есть своя последовательность. Конечно, будут приставать. Но Александр, по многим версиям, суперчемпион. Это дает ему возможность получать не привычные 12 месяцев на обязательную защиту, но 18, иногда и 24 месяца. Времени достаточно. Нужно отдохнуть, на месяц забыть о боксе, – цитирует Красюка Tribuna.com.

Напомним, Усик в поединке за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе нокаутировал Тони Белью.