Промоутер Усика: "Александр должен стать личностью планетарного масштаба"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сказал, что надеется на всемирную славу для спортсмена, который ранее стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

- В дальнейшем вы планируете акцентировать внимание на британском рынке или же попытаться завоевать аудиторию в США?

- Я вам честно скажу: с таким персонажем, как Александр Усик, я бы хотел открыть все рынки. Не ограничиваться только лишь рынком Великобритании или США. Да, это сейчас два сильных рынка. Но я вижу Усика в Японии, в Китае, в Австралии, в Океании. Этот человек должен стать личностью планетарного масштаба, - цитирует Красюка Tribuna.com. - Наша цель – не выбрать какую-то одну точку, например, рынок Германии и работать только там. Вопрос заработка не является приоритетным. А вот вопрос масштаба – вполне. Есть такие амбиции, есть желание и есть возможности масштабировать Усика. Сейчас у нас складываются все составляющие так, что это может стать возможным. В ближайшие пять лет, пока он будет активен в карьере до 36-37 лет, мы должны приложить максимум усилий, чтобы он познакомился лично с фанатами во всех концах света и интегрировал свой бренд в планетарном масштабе.