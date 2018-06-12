Промоутер Тайсона Фьюри: "Я хочу, чтобы Тайсон провел на ринге больше раундов, чтобы он был готов ментально"

Промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен оценил бой своего клиента против Сефера Сефери. Этот поединок, который прошел 10 июня, стал для британца первым с ноября 2015 года. Напомним, встреча завершилась досрочно – Сефери отказался выходить на пятый раунд.

- Я хочу, чтобы Фьюри провел на ринге больше раундов. Я хочу, чтобы он был готов ментально, - приводит Boxing News слова Уоррена. - Также надо немного сбросить вес, чтобы дальше работать именно в аспекте бокса, а не физической формы. Похож ли Тайсон и Мухаммед Али? Не стоит сравнивать случай Али и Фьюри. Али не был близок к суициду, он не был в депрессии, ему не требовалась помощь врачей, хоть у него и были проблемы. Ситуация у Фьюри была гораздо более тяжелой.

Раннее стало известно, что следующий бой британец проведет 18 августа.

За свою карьеру Фьюри провел 26 боев, все они завершились в его пользу, причем в 19 случаях поединок завершался нокаутом.