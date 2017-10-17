Промоутер Малиньяджи ведет переговоры о бое с Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, являвшийся спарринг-партнером чемпиона UFC Конора Макгрегора перед боем с Флойдом Мейвезером, заявил, что его промоутер Эл Хэймон ведет переговоры с ирландским бойцом о поединке по правилам бокса. Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля хотел бы сразиться с боксером по правилам ММА.

Напомним, что незадолго до поединка, который завершился поражением Макгрегора, Малиньяджи покинул его лагерь. Это было связано с тем, что боец опубликовал в интернете фотографии, на которых изображено, что он якобы отправил боксера в нокдаун. Сам Малиньяджи отрицал это, заявляя, что оказался на канвасе после толчка со стороны Макгрегора.

- Мой промоутер старается организовать бой с Макгрегором, - цитирует FightHype.com Малиньяджи. - Сейчас Хэймон ведет переговоры с Даной Уайтом (президентом UFC. - Прим. "СЭ"). Если они захотят боя, он состоится.