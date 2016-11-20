Промоутер Ковалева: "Уорду стоит подумать о карьере в UFC"

Промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы Сергея Ковалева, уверена, что рефери ошибочно присудили победу Андре Уорду в бою за звание чемпиона по версиям WBO, WBA и IBF. Поединок между россиянином и американцем состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.

Отметим, что для Ковалева данное поражение стало первым в 32-х боях в профессиональной карьере.

- Судьи отдали победу не тому боксеру, - приводит Cboxinginfo слова Дува. - Очевидно, что они совершили ошибку. Уорду было бы неплохо задуматься о карьере в UFC. Такого количества борьбы в ринге я не видела после боя Конора Макгрегора. Это просто смешно.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было