10:46 | БОКС — Профессиональный

Промоутер Ковалева: "Уорду стоит подумать о карьере в UFC"

0
0
0
1

Промоутер Кэти Дува, которая представляет интересы Сергея Ковалева, уверена, что рефери ошибочно присудили победу Андре Уорду в бою за звание чемпиона по версиям WBO, WBA и IBF. Поединок между россиянином и американцем состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.

Отметим, что для Ковалева данное поражение стало первым в 32-х боях в профессиональной карьере.

- Судьи отдали победу не тому боксеру, - приводит Cboxinginfo слова Дува. - Очевидно, что они совершили ошибку. Уорду было бы неплохо задуматься о карьере в UFC. Такого количества борьбы в ринге я не видела после боя Конора Макгрегора. Это просто смешно.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ALEXEY959595

Русских не любят, вот и все втроем присудили победу, причем все синхронно именно с разницей в один удар, чтобы наверняка победу присудили и при этом не явно заметно было

10:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ