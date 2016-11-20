Промоутер Ковалева - о бое с Уордом: "Реванш состоится, хотим исправить эту ошибку как можно скорее"

Промоутер Кэти Дува, представляющая интересы Сергея Ковалева, подчеркнула, что россиянин воспользуется правом на бой-реванш с Андре Уордом.

В поединке за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF, который состоялся в Лас-Вегасе, судьи единогласно присудили победу американцу с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для Ковалева данное поражение стало первым в 32-х боях в профессиональной карьере.

- Несомненно, реванш состоится, - приводит Boxingscene слова Дува. - Мы как можно скорее хотим вернуться на ринг, чтобы исправить эту ошибку. - Единственное, что может помешать незамедлительному реваншу - наш отказ. Но мы не намерены принимать такое решение.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было