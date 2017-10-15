Промоутер Хорна хочет обсудить с Макгрегором возможность проведения боя по правилам бокса

Дин Лонерган, промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна, рассказал о том, что он может провести переговоры с представителями чемпиона UFC Конора Макгрегора. По его словам, поединок может пройти по правилам бокса.

- Была информация, что Макгрегор может приехать к нам, - цитирует AFP Лонергана. - Я поставлю вопрос следующим образом: Конор, скажи мне, сколько ты хочешь заработать, и мы обсудим, что мы сможем сделать.

Напомним, что Макгрегор уже проводил поединок по правилам бокса. 26 августа в Лас-Вегасе ирландец вышел на ринг с американцем Флойдом Мейвезером. Тогда Мейвезер победил техническим нокаутом в десятом раунде, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге.