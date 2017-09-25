Промоутер Головкина: "Результат боя с Мейвезером был бы понятен"

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA, WBC Геннадия Головкина Том Леффлер отметил, что предпосылок для боя с американцем Флойдом Мейвезером никогда не было.

- Никогда не было серьезных переговоров, - цитирует Леффлера BoxingScene. - Флойда нельзя в чем-то винить, потому что он никогда не выступал в среднем весе. Если бы он выступал, то это совсем другая история. Но его никогда не было в 160 фунтах.

Флойд говорил, что это было бы легкой работой, так как он не видел в Головкине ничего особенного. Но на самом деле все знают, какой бы был результат.