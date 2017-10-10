Промоутер Головкина назвал реванш с Альваресом приоритетным боем

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер сообщил, что для его клиента реванш с Саулем Альваресом является приоритетным по сравнению с другими боями. Первый поединок между казахстанцем и мексиканцем, состоявшийся в середине сентября, завершился вничью.

- Этот бой в абсолютном приоритете, - цитирует BoxingScene Леффлера. - Golden Boy Promotions хочет этого, как и HBO. Компания проведет переговоры с Альваресом. Болельщикам хочется увидеть их бой. Первый поединок был ярким событием. Они оба отдали все силы на ринге и хотят провести еще один бой.

Ожидается, что реванш Головкин - Альварес состоится 5 мая 2018 года.