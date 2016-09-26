Промоутер Джошуа уверен: Фьюри больше не выйдет на ринг

Промоутер британца Энтони Джошуа Эдди Херн заявил, что Тайсон Фьюри, скорее всего, больше не выйдет на ринг. В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко и отобрал у него четыре чемпионских пояса. Впоследствии он был лишен титула чемпиона IBF за отказ проводить обязательную защиту. Реванш с Кличко был намечен на 9 июля, но был дважды отложен, и новая дата еще не назначена. Кроме того, в отношении британца заведено дело о нарушении антидопинговых правил.

- Фьюри будет лишен титулов после юридических процессов и скажет: "Я закончил", - цитирует BBC Херна. - Это будет грязное дело и уйдет год, чтобы решить эту проблему. Руководители терпеть это не будут. Титул чемпиона мира в тяжелом весе - огромная часть их бизнеса, и они не сделали на нем никаких денег в течение года.

Я хотел, чтобы Фьюри дрался с Кличко, а потом мы бы провели поединок Фьюри с Джошуа. Объединительный бой за титул чемпиона мира между двумя британцами - это золотая жила. Но все в боксе знают, что бой между Кличко и Фьюри не состоится. Не думаю, что Фьюри вообще будет драться.