Промоутер допускает, что бой Джошуа – Усик состоится в 2019 году

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн сказал, что его клиенту интересен бой против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Представитель интересов британского боксера допускает, что поединок против украинца может состояться в апреле 2019 года.

– Всем интересно встретиться с Джошуа, ведь бой против него – самый большой в современном боксе, – цитирует BoxingScene Хирна. – Усик хотел бы это, но сначала ему нужно преодолеть препятствие в виде Беллью. Для меня этот бой является приоритетным.

Несмотря на это, Александр обладает всем, чтобы участвовать в больших боях супертяжелом весе. Поединок против Джошуа может состояться уже в апреле 2019 года. Энтони интересен этот бой, потому что ему хочется проверять свои силы в боях с соперниками высокого уровня. Усика он считает прекрасным бойцом.