Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Поветкина и Уайлдера

Коллегия присяжных заседателей приступила к обсуждению вердикта, который она должна вынести в разбирательстве между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером, информирует ТАСС.

Ни Поветкин, ни Уайлдер не присутствовали на заседании в понедельник. Причиной судебной тяжбы стал несостоявшийся между ними поединок. Он должен был пройти в Москве 21 мая 2016 года, но был отменен, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы мельдония.

Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc публично обвинили россиянина в употреблении допинга и нарушении условий контракта. 13 июня 2016 года они подали в суд в Нью-Йорке иск против Поветкина на 5 миллионов долларов. Поветкин и промоутерская компания "Мир бокса" 23 июня подали ответный иск против американской стороны.