Президент WBO: "Ковалев может вернуться и снова стать чемпионом мира"

Президент WBO Франциско Валькарсель выразил мнение, что российский боксер Сергей Ковалев способен снова стать чемпионом мира.

Ковалев в субботу в США проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу нокаутом в седьмом раунде и потерял титул WBO в полутяжелом весе. После поединка боксер заявил, что раздумывает над тем, чтобы "повесить перчатки на гвоздь".

- Ковалев дрался с сильным соперником, но его превзошли. Сергей может вернуться и стать чемпионом снова. Он находится не на пике и сейчас показывает процентов 75 от того, что показывал раньше. Но Ковалев может победить любого в полутяжелом весе, - цитирует "РИА Новости" Валькарселя.