Президент WBC: "Второй бой Уайлдера и Фьюри захотят увидеть все"

Президент WBC Маурисио Сулейман - о поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии организации между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. В этом поединбыла зафиксирована ничья.

- Это был сенсационный и драматичный бой с участием двух элитных боксеров тяжелого веса, - цитируют Сулеймана "РИА Новости". - Оба боксера заслужили хороший отдых. И теперь второй бой этих боксеров захотят увидеть все. Тяжелый вес возвращается. В 2019 году мы можем стать свидетелями боев таких боксеров, как Энтони Джошуа, Фьюри, Диллиан Уайт, Уайлдер, Луис Ортис и других.

Напомним, ничейный исход сохранил чемпионский титул для Уайлдера.