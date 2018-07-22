Президент WBC гордится Гассиевым и Усиком

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком особенным. Победу в поединке, который состоялся 21 июля, единогласным решением судей одержал украинский боксер.

– Это событие имело все, чтобы стать историческим, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. – Я очень горжусь тем, что WBC поддерживал этот турнир с самого начала. Субботний бой был особенным еще из-за того, что жена великого Мохаммеда Али Лонни Али вручала этот красивый трофей. К сожалению, я не смог посмотреть бой в Мексике, но получил отзывы и комментарии о том, что бой получился отличным. Я горжусь обоими боксерами.

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