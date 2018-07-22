Президент WBC: "Гассиев и Усик с успехом могут перейти в тяжелый вес"

Президент WBC Маурисио Сулейман отметил, что россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик могли бы успешно перейти из первого тяжелого в тяжелый вес. По его словам, британский боксер Тони Беллью является идеальным примером такого перехода.

Усик в субботу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

- Что касается возможного перехода обоих боксеров в тяжелый вес, то эти весовые категории очень близки, поэтому любой боксер первого тяжелого веса может быть конкурентоспособным и успешным в тяжелом весе. Идеальный пример - Тони Беллью, - цитирует "РИА Новости" Сулеймана.