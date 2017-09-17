Президент UFC - о решении судей в бою Головкин - Альварес: "Это было отвратительно"

Президент UFC Дэна Уайт возмущен решением судей боя Геннадий Головкин – Сауль Альварес, которые не смогли выявить сильнейшего. Он назвал решение отвратительным.

"Атлетическая комиссия Невады, это было отвратительно", – написал в своем Твиттере Уайт.

Напомним, один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес