Президент UFC - о решении судей в бою Головкин - Альварес: "Это было отвратительно"

Президент UFC Дэна Уайт возмущен решением судей боя Геннадий Головкин – Сауль Альварес, которые не смогли выявить сильнейшего. Он назвал решение отвратительным.
"Атлетическая комиссия Невады, это было отвратительно", – написал в своем Твиттере Уайт.
Напомним, один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114.
Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес
NSAC That is DISGUSTING!!!!!!!!!– Dana White (@danawhite) 17 сентября 2017 г.
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