10:29 | Бокс — Профессиональный

Президент IBF: "Поветкин имеет все возможности вернуться в топ супертяжелого веса"


Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрилл Пиплз уверен, что Александр Поветкин имеет все возможности, чтобы вернуться на вершину профессионального бокса после допинговых скандалов и обвинений.

 
Александр ПОВЕТКИН (слева) стал обязательным претендентом на титул суперчемпиона WBA и сразится с обладателем пояса Энтони ДЖОШУА.Поветкин и Джошуа соберут футбольный стадион. Колонка Хрюнова

Ранее стало известно, что российский боксер может провести бой с Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером, который пройдет 31 марта в Кардиффе.

– Я – самый настоящий фанат Поветкина. Может там что-то и было нехорошее раньше, но он оправдан и вновь боксирует на самом высоком уровне, – приводит ТАСС слова Пиплза. – Конечно, Поветкин – один из топовых боксеров в супертяжелом весе, и у него есть все, чтобы вернуться наверх.

В декабре Поветкин победил Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA.

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http://tass.ru/sport/4924680

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