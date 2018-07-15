Президент Филиппин поблагодарил Пакиао за победу над Матиссе

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил бой своего соотечественника Мэнни Пакиао против Лукаса Матиссе и поблагодарил его за успех.
- Я хотел бы поблагодарить сенатора Мэнни Пакиао за то, что он дал нам повод для гордости и вновь объединил филиппинскую нацию, - цитирует президента AP.
Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао на протяжении поединка трижды отправлял Матиссе на ринг. Третий нокдаун оказался последним. Филиппинский боксер провел первый бой после годичного перерыва.
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https://www.sport-express.ru/boxing/professional/news/pakiao-nokautiroval-matisse-v-pervom-boyu-posle-vozvrascheniya-na-ring-1435210/
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