Президент Федерации бокса Украины: "Вряд ли Усику стоит отказываться от боя с Гассиевым, смешивая политику и спорт"

Президент федерации бокса Украины Владимир Продивус - о поединке украинца Александра Усика с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

- Понимаю чувства людей, которые призывают украинское спортивное сообщество бойкотировать абсолютно любые выступления, как-либо связанные с Российской Федерацией, - цитирует президента Tribuna.com. - Не раз слышал мнение, что спортивный бойкот мог бы стать действенным инструментом в разрешении военного конфликта на Востоке Украины. Только часто в подобных мнениях не учитывается спортивная судьба самих спортсменов и миротворческая роль спорта вообще. Что мы видим, когда Саша выходит на ринг? Флаг Украины, гимн Украины, красивый бокс и победы во имя Украины. Разве не боксом, в конце концов, и должен заниматься профессиональный боксер, чтобы выполнять свою миссию быть лучшим в своем деле, прославляя в том числе и родную страну.

И мне всегда обидно за спортсменов, и боксеров в том числе, когда с призывами бойкотов вот этого всего не учитывают. Политикой должны заниматься политики, боксеры должны боксировать и с помощью спорта нести в общество идеи мира, исключительно спортивной борьбы на ринге в перчатках, а не с автоматом в руках. Должен ли был Усик демонстративно показать, что может смешивать политику и спорт, отказавшись от боя в Москве? Вряд ли это нужно делать спортсмену мирового уровня. Я против военных действий, но и против того, чтобы заставлять спортсменов менять спортивное кредо на политическое. На ринге все так же будет развиваться украинский флаг, звучать гимн Украины и боксировать все тот же крутой Саша Усик, бои которого мы ждем и любим.

Промоутер Усика: Все больше вероятность, что бой с Гассиевым не состоится

Поединок Гассиева и Усика должен состояться 21 июля в Москве. Ранее промоутер украинца заявил о возможной отмене боя.