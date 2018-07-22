Премьер-министр Украины предложил присвоить Усику звание героя страны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке сообщил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание героя. Накануне, 21 июля, последний в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) единогласным решением судей одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым.

"Историческая победа нашего Александра Усика, – написал Гройсман. – Он в который раз доказывает, что в мире нет никого сильнее украинцев!

Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!"

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