Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы "Б"

Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы "Б", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- релиз WBC.

В допинг-пробе российского супертяжеловеса от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном.

Напомним, представители россиянина не смогли присутствовать на процедуре 5 января и попросили изменить дату вскрытия пробы "Б", поэтому оно состоится 1 февраля.