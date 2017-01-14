14:06 | БОКС — Профессиональный

Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы "Б"

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Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы "Б", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- релиз WBC.

В допинг-пробе российского супертяжеловеса от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном. 

Напомним, представители россиянина не смогли присутствовать на процедуре 5 января и попросили изменить дату вскрытия пробы "Б", поэтому оно состоится 1 февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3940843

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