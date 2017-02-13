Представитель Поветкина: "Адвокаты Уайлдера манипулировали фактами"

Адвокат российского боксера Александра Поветкина Алексей Карпенко отметил, что поражение в суде первой инстанции не лишает его подопечного шансов выиграть дело. Суд присяжных в США постановил, что спортсмен принимал мельдоний после его запрета.

– На вопрос, принимал ли Поветкин мельдоний после 1 января 2016 года суд ответил утвердительно, – рассказал Карпенко. – Это означает, что мы проиграли первое сражение в этом процессе, но не проиграли войну. Выступление адвокатов Уайлдера в пятницу было скандальным – они манипулировали фактами и эмоционально воздействовали на жюри. И мы не имели возможности на это ответить, поскольку они выступали последними, так как на них лежит бремя доказывания.

Мы полагаем, они прибегли к незаконным методам работы, потому что дело у них буквально в течение недели развалилось. Мы будем просить назначить новый суд присяжных и принять решение, проигнорировав этот вердикт. Это допускается в американской системе, и мы считаем, что у нас есть неплохие шансы на повторное слушание. Если суд к нам не прислушается, мы подадим апелляцию и мы видим достаточные основания для того, чтобы рассчитывать на успех. Ходатайства будут поданы в течение месяца.

Дело в первой инстанции будет идти от полугода до года, и все основные вопросы: кто нарушил контракт, кто и кому сколько должен, будут решаться еще в течение долгих месяцев. (Елена СОБОЛЬ)