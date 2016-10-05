Повторная допинг-проба Штурма будет вскрыта 12 октября

Допинг- проба "Б" "суперчемпиона" мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг Феликса Штурма, которого подозревают в употреблении допинга, будет вскрыта 12 октября в Институте биохимии спорта в Кельне, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что первые результаты анализов, взятые после боя с россиянином Федором Чудиновым, дали положительный результат на анаболический стероид станозолол. В случае положительного результата допинг-пробы "Б" боксер будет лишен титула "суперчемпиона" мира по версии WBA.