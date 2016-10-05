12:17 | БОКС — Профессиональный

Повторная допинг-проба Штурма будет вскрыта 12 октября

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Допинг- проба "Б" "суперчемпиона" мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг Феликса Штурма, которого подозревают в употреблении допинга, будет вскрыта 12 октября в Институте биохимии спорта в Кельне, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что первые результаты анализов, взятые после боя с россиянином Федором Чудиновым, дали положительный результат на анаболический стероид станозолол. В случае положительного результата допинг-пробы "Б" боксер будет лишен титула "суперчемпиона" мира по версии WBA.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3679447

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