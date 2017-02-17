Поветкина больше не будут вызывать на судебные заседания по допинговому делу

Адвокат российского боксера Александра Поветкина Алексей Карпенко сообщил, что его клиент больше не будет приглашаться на судебные заседания по допинговому делу. В понедельник суд Нью-Йорка постановил, что Поветкин принимал препарат мельдоний после 1 января 2016 года, то есть когда он уже был внесен в список запрещенных. Напомним, что из-за следов мельдония в пробе в мае был сорван его титульный бой с Деонтеем Уайлдером.

- Поветкин все, что мог, уже сказал, а далее исключительно работа юристов, - цитирует "Р-Спорт" Карпенко. – Саша дал показания и сказал абсолютную правду, что в 2016 году не принимал мельдоний. Все анализы и тесты, которые мы анализировали в ходе процесса, это подтверждают. Они абсолютно соответствуют заявлениям Поветкина, что последний раз он принимал мельдоний, когда тот был разрешен, на сборах в Казахстане в условиях среднегорья в августе-сентябре 2015 года. В этом и суть показаний, которые Саша дал под присягой на суде. Добавить к этому нечего.

Ходатайство будет подано в течение двух-трех недель, мы над ним сейчас внимательно работаем. После чего это ходатайство будет рассмотрено в срок от месяца до трех, потому что у наших оппонентов будет возможность ответить на это ходатайство. Но каких-то четки сроков процессуально не предусмотрено, как правило, все это делается в озвученные мною сроки в зависимости от загрузки судьи.