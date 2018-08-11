Поветкин завершил первый этап подготовки к бою с Джошуа

Обладатель титулов чемпиона в тяжелой весовой категории по версиям WBO International и WBA Intercontinental россиянин Александр Поветкин завершил первый этап подготовки к поединку против чемпиона WBA, IBF и WBO британца Энтони Джошуа. Поединок состоится 22 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

– Первый этап подготовки к бою с Джошуа закончился. Сбор прошел хорошо, и мы довольны проделанной работой, поставленные цели достигнуты. Александр – настоящий профессионал. Он понимает всю серьезность и важность предстоящего боя, поэтому мы работали очень ответственно. Я очень доволен результатами сбора", – цитирует сайт промоутерской компании "Мир бокса" тренера Поветкина Ивана Кирпу.