Поветкин зарегистрировался в программе по тестированию на допинг

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин зарегистрировался в программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), информирует пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

"Он сделал это в воскресенье совместно с чемпионом мира WBA, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, с которым может провести бой в сентябре этого года, - говорится в сообщении. - В настоящий момент представители обоих боксеров завершают приготовления к проведению боя, который был назначен WBA в апреле этого года. Недавно организация настоятельно потребовала от чемпиона как можно быстрее определиться с датой обязательной защиты титула WBA против Поветкина".

В последнем поединке в марте этого года в Кардиффе Поветкин победил британца Дэвида Прайса нокаутом в пятом раунде. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.