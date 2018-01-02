Поветкин занял первое место в рейтинге тяжеловесов WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на своем официальном сайте представила обновленный рейтинг тяжеловесов.

Первое место в списке занял российский боксер Александр Поветкин. На второй позиции в рейтинге располагается пуэрториканец Фрес Окендо, тройку лучших замыкает американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов располагается на восьмой строчке.

Напомним, пояс чемпиона мира по версии WBA принадлежит немцу Мануэлю Чарра. Поясом суперчемпиона владеет британец Энтони Джошуа.

В декабре Поветкин одержал победу над румыном Кристианом Хаммером и стал официальным претендентом на бой с Джошуа.

В общей сложности Поветкин провел 34 поединка на профессиональном ринге, одержав 33 победы (23 - нокаутом) и потерпев одно поражение.