Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке, Уайлдер не давал показаний

В Нью-Йорке завершились слушания на суде присяжных по поводу взаимных претензий российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера, сообщает ТАСС. Присяжные заседатели были ознакомлены с позициями и аргументами сторон, а также заслушали показания свидетелей и экспертов. Выступил на суде и сам Поветкин. Уайлдер также присутствовал на заседаниях, однако показаний не давал.

Как заявил судья Эндрю Картер, жюри в составе девяти человек вновь соберется на следующей неделе. "В понедельник вы начнете совещаться", - сказал он, обращаясь к присяжным. Перед ними поставлен единственный вопрос - употреблял ли Поветкин мельдоний начиная с 1 января 2016 года, когда это вещество было запрещено.

Напомним, Уайлдер требует от Поветкина около 5 миллионов долларов за срыв боя, который должен был состояться в мае 2016 года в Москве. Россиянина обвиняют в употреблении мельдония. Сторона Поветкина требует 34,5 миллиона долларов от Уайлдера за распространение порочащих россиянина сведений, а также обвиняет американца в срыве поединка.