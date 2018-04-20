Поветкин выиграл по делу Уайлдера 4,3 миллиона долларов

Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка встал на сторону российского боксера, официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA Александра Поветкина в деле против команды американца, обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера, сообщает пресс-служба адвокатского бюро Forward Legal. Инстанция отказала последнему во всех требованиях.

Отмечается, что суд присудил российской стороны 4,3 миллиона долларов - средства, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером. Поединок был отменен после того, как за несколько дней до намеченной даты в крови россиянина обнаружили следы мельдония. Впоследствии он был оправдан.

В адвокатском бюро подчеркнули, что команда Уайлдера может обжаловать это решение в течение 30 дней. При этом адвокаты Поветкина уже предъявили требование эскроу-агенту о возврате указанной суммы. Юристы российкого боксера намерены изучить решение суда, чтобы продумать дальнейшие шаги, в том числе, в суде.

Как отметили в бюро, "сторонам предстоит бороться за многомиллионые репутационные требования".