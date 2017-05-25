Поветкин второй этап подготовки к бою против Руденко начнет в понедельник на "Озере Круглом"

Российский боксер Александр Поветкин с понедельника начнет второй этап подготовки к июльскому бою на подмосковной базе "Озеро Круглое", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на промоутерскую компанию "Мир бокса".

Поветкин 1 июля в Москве проведет поединок с украинцем Андреем Руденко. Первый этап подготовки россиянин проводил в Казахстане вместе с чемпионом WBA (Super) в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым.

На сегодняшний день Поветкин занимает второе место в рейтинге IBO, при этом ранее боксер был исключен из рейтингов WBC и IBF, а в списках WBO и WBA отсутствовал давно.